25 ноября 2020, 19:49
Аргентинский футболист Диего Марадона скончался в результате остановки сердца
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. 30 октября он был госпитализирован для проведения медицинского обследования, однако позже появилась информация, что футболист перенес операцию на мозге
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Местные СМИ сообщают, что 30 октября он был госпитализирован для проведения медицинского обследования, однако позже появилась информация, что футболист перенес операцию на мозге.
12 ноября Марадону выписали из больницы, об осложнениях ничего не сообщалось. Медики заявили, что операция была «обычной» и никаких сложностей не было.
Издание Ole сообщает, что Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции. Врачи предприняли все усилия для спасения «легенды футбола», однако он скончался в результате остановки сердца.
Диего Марадона является одним из лучших футболистов 20 века. За свою карьеру он выиграл Чемпионаты и Кубки Италии, Испании и UEFA.