Российский индекс научного цитирования приписал экс-главе Белгородской области работы европейского ученого
Телеграм-канал «Белгород № 1» сообщает, что в официальном профиле Евгения Савченко на ресурсе научной электронной библиотеки elibrary.ru говорится о том, что бывший губернатор является автором 154 публикацией, которые входят в РИНЦ
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) приписал научную работу ученой Екатерины Савченко из Швеции бывшему губернатору Белгородской области. Об этом стало известно после того, как г-н Евгений Савченко стал главой представительства Российской академии наук (РАН) в этом регионе.
Телеграм-канал «Белгород № 1» сообщает, что в официальном профиле Евгения Савченко на ресурсе научной электронной библиотеки elibrary.ru говорится о том, что бывший губернатор является автором 154 публикацией, которые входят в РИНЦ.
В числе этих работ указаны выступления г-на Савченко в качестве члена-корреспондента РАН и публикации об агропромышленном комплексе и «инновационной независимости АПК» в журналах «Белгородский агромир» и «Эффективное животноводство». При этом бывшему губернатору приписали авторство и более серьезных научных работ в области медицины, написанные на английском языке в составе группы ученых.
Эти работы подписаны «Savchenko E.», но к Евгению Савченко не имеют отношения. Их автором является Екатерина Савченко, которая живет и работает в Швеции и специализируется на болезни Паркинсона, а также применении стволовых клеток в регенеративной терапии.
Журналисты издания в связи с этим поинтересовались, является ли этичным повышать цитируемость чиновника за счет научных работ другого человека.