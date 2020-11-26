Власти США могут ввести санкции против Минобороны РФ, Роскосмоса и Росатома
Администрация президента США Дональда Трампа, который пока еще полностью не передал власть новому главе Белого дома Джо Байдену, планирует ввести новые санкции в отношении России
Администрация президента США Дональда Трампа, который пока еще полностью не передал власть новому главе Белого дома Джо Байдену, планирует ввести новые санкции в отношении России.
Речь идет о введении санкций в отношении Министерства обороны РФ, которое возглавляет Сергей Шойгу. Ограничения затронут еще 28 научных центров и предприятий, занятых в авиационной, ракетно-космической, атомной отраслях и отрасли приборо- и двигателестроения.
По данным РИА Новости, под американские санкции попадут государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», а также десять предприятий, работающие в сфере авиастроения и поставки авиационных материалов.
24 ноября Госдеп США сообщил о внесении в санкционный список российских компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. Ограничения связаны с действующим в Америке запретом на передачу Ирану, Сирии и Северной Корее технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также любых средств их доставки.