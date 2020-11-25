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Политика
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25 ноября 2020, 18:46

Зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину предъявили обвинение по трем статьям

Следственный комитет предъявил обвинение зампреду правительства Московской области и экс-главе Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по трем статьям

Зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину предъявили обвинение по трем статьям

Следственный комитет предъявил обвинение зампреду правительства Московской области и экс-главе Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по трем статьям.

Высокопоставленного чиновника обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере», «Злоупотребление служебным положением» и «Получение взятки». Аналогичные обвинения следствие предъявило первому заместителю Куракина Владиславу Холодкову и руководителю компании «Оборонспецресурс» Максиму Ану.

Все трое были арестованы до 17 января 2021 года.

Претензии следствия к Дмитрию Куракину относятся к его деятельности в должности главы Департамента имущественных отношений Минобороны, на которой он сменил Евгению Васильеву, осужденную за махинации в имуществом ведомства.

Куракина подозревают в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей и последующей его продаже в Китай. Общий ущерб от действий фигурантов дела оценивается в 4 млрд рублей. Вырубка леса осуществлялась под видом санитарной, а «очищенная» территория затем передавалась коммерсантам под размещение там мусорных свалок.

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