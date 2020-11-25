Москвичей оштрафовали на 4,2 млн рублей за сокрытие результатов тестов на COVID-19
В Москве 335 человек были оштрафованы за сокрытие от властей результатов тестов на коронавирус после поездок за границу. Общий размер штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составил 4,2 млн рублей
В Москве 335 человек были оштрафованы за сокрытие от властей результатов тестов на коронавирус после поездок за границу. Общий размер штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составил 4,2 млн рублей.
В Роспотребнадзоре сообщили, что речь идет о москвичах, которые после поездки за границу не загрузили на Госуслуги результаты теста на коронавирус. По требованию ведомства, на сдачу теста у туристов есть трое суток.
Штраф за невыполнение этого требования составляет 40 тысяч рублей. Однако если из-за этого был причинен вред здоровью других людей, то штраф составит уже 150-300 тысяч рублей.