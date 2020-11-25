Правительство включило препарат «Спинраза» для лечения СМА в список жизненно необходимых лекарств
Российское правительство включило препарат Нусинерсен («Спинраза») для лечения спиральной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов на 2021 год
Российское правительство включило препарат Нусинерсен («Спинраза») для лечения спиральной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов на 2021 год.
Отметим, что «Спинраза» на сегодняшний день является единственным лекарством для детей с диагнозом СМА. При этом стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов, что делает его недоступным для многих российских семей. Данный препарат дети с СМА получают за счет государство, однако в некоторых случаях родителям приходится выбивать лекарство через суд.
Поскольку лечение детей с СМА финансирует государство, российские власти приняли закон о повышении до 15% налога на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Эти средства государство обещает направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.