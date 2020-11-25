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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
25 ноября 2020, 16:05

Минпромторг рекомендовал регионам ограничить работу фудкортов в торговых центрах

Речь идет об изменении организации работы фудкортов, чтобы не пришлось их закрывать полностью. Так, Минпромторг предлагает обслуживать посетителей за столиками, а также выделить для каждого кафе на фудкорте отдельные посадочные зоны

Минпромторг рекомендовал регионам ограничить работу фудкортов в торговых центрах

Минпромторг рекомендовал властям регионов в связи с пандемией коронавируса ограничить работу фудкортов, которые расположены в торговых центрах.

Речь идет об изменении организации работы фудкортов, чтобы не пришлось их закрывать полностью. Так, Минпромторг предлагает обслуживать посетителей за столиками, а также выделить для каждого кафе на фудкорте отдельные посадочные зоны с расстоянием не менее 1,5 метра между ними.

Также необходимо обеспечить не менее четырех квадратных метров на каждого посетителя, установить у каждого кафе на фудкорте прозрачные защитные экраны и обрабатывать антисептиком столы и подносы после каждого посетителя, сообщает РБК.

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, Татарстане и Чувашии работа фудкортов была полностью приостановлена, что вызвало недовольство со стороны бизнеса.

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