Минпромторг рекомендовал регионам ограничить работу фудкортов в торговых центрах
Речь идет об изменении организации работы фудкортов, чтобы не пришлось их закрывать полностью. Так, Минпромторг предлагает обслуживать посетителей за столиками, а также выделить для каждого кафе на фудкорте отдельные посадочные зоны
Минпромторг рекомендовал властям регионов в связи с пандемией коронавируса ограничить работу фудкортов, которые расположены в торговых центрах.
Речь идет об изменении организации работы фудкортов, чтобы не пришлось их закрывать полностью. Так, Минпромторг предлагает обслуживать посетителей за столиками, а также выделить для каждого кафе на фудкорте отдельные посадочные зоны с расстоянием не менее 1,5 метра между ними.
Также необходимо обеспечить не менее четырех квадратных метров на каждого посетителя, установить у каждого кафе на фудкорте прозрачные защитные экраны и обрабатывать антисептиком столы и подносы после каждого посетителя, сообщает РБК.
Отметим, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, Татарстане и Чувашии работа фудкортов была полностью приостановлена, что вызвало недовольство со стороны бизнеса.