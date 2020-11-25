В Новокузнецке недовольные транспортной реформой граждане заняли администрацию города
В Новокузнецке местные жители, которые протестуют против провальной транспортной реформы в городе, заняли здание мэрии и потребовали диалога с властями
В Новокузнецке местные жители, которые протестуют против провальной транспортной реформы в городе, заняли здание мэрии и потребовали диалога с властями. Чиновники к рассерженным гражданам не вышли, поэтому они остались ночевать в большом зале администрации.
Портал Novokuznetsk.su сообщает, что в среду мэр Сергей Кузнецов все же вышел к протестующим и заявил, что система общественного транспорта после реформы пока еще налаживается, а в отставку он не уйдет, так как «кроме транспорта есть еще много проблем». При этом градоначальник отказался отменять транспортную реформу.
Напомним, в рамках проведенной реформы в Новокузнецке местных перевозчиков убрали с рынка, а все маршруты передали петербургской компании «Питеравто», которой пришлось нанимать иногородних водителей. Кроме того, у перевозчика не оказалось необходимого количества автобусов, заявленного в контракте. В итоге местным жителям приходится по полчаса ждать на холоде транспорт, а потом ехать в переполненных автобусах в разгар пандемии коронавируса.
Жители города обратились к президенту Владимиру Путину с требованием отправить в отставку мэра Сергея Кузнецова.
В свою очередь глава Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал мэра и реформу, а также пообещал гражданам, что они будут обеспечены современным и комфортным транспортом. Губернатор в качестве компенсации за неудобства сделал проезд в транспорте бесплатным до 30 ноября.