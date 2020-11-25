Сын экс-мэра Архангельска скончался от малярии после поездки на Занзибар
Сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского скончался после поездки на Занзибара. Региональный портал «29.ru» сообщает, что в Африке он заразился малярией, но российские врачи приняли болезнь за коронавирус
Сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского скончался после поездки на Занзибара. Региональный портал «29.ru» сообщает, что в Африке он заразился малярией, но российские врачи приняли болезнь за коронавирус.
Александр Донской-младший, известный как основатель петербургских туристических аттракционов «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музей иллюзий», посетил Занзибар вместе с семьей в ноябре. Его отец – бывший мэр Архангельска – рассказал, что туркомпания не предупредила о необходимости сделать прививку против малярии.
После возвращения в Россию Донской отправился в деловую поездку в Ижевск, где ему стало плохо. Бизнесмену дважды вызывали скорую, а затем отправили его в «ковидный» стационар.
Поставить правильный диагноз смог только один врач. Именно он предположил, что турист заразился «какой-то африканской болезнью». Когда диагноз малярия был подтвержден, то выяснилось, что в Ижевске необходимых лекарств нет. Нужные препараты нашли только в Москве, но когда их доставили в Ижевск, то пациент уже скончался.
Бывший мэр назвал ситуацию с его сыном «убийством», в котором виновны «непрофессиональные» врачи, а также отсутствие нужной техники и тестов.
Напомним, что Занзибар стал одной из первых стран, с которыми Россия решила возобновить международное авиасообщение во время пандемии коронавируса.