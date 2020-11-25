МВД предложило сократить количество «грубых» ошибок при сдаче экзамена на права
Министерство внутренних дел России предложило изменить регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Ведомство, в частности, предлагает сократить количество «грубых» нарушений при сдаче экзамена с 17 до 15
Министерство внутренних дел России предложило изменить регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Ведомство, в частности, предлагает сократить количество «грубых» нарушений при сдаче экзамена с 17 до 15.
Сейчас в сводной таблице перечислены 17 нарушений, при допущении как минимум одного из которых экзамен считается не сданным. МВД предлагает сократить список до 15 нарушений. Также в этот список предлагается включить два новых нарушения – это использование мобильного телефона или иного средства связи во время движения и не пристегнутый ремень безопасности.
Сейчас не пристегнутый ремень безопасности относится к «средним» нарушениям, предполагающим три штрафных балла.
Новый регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу 1 апреля 2021 года.