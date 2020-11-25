Дмитрий Медведев поддержал предложение ввести для бизнеса «налог на безработицу»
Замглавы Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею партии о возрождении страхования занятости. Речь идет о налоге для бизнеса, деньги от которого направят на выплату пособий по безработице
Замглавы Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею партии о возрождении страхования занятости. Речь идет о налоге для бизнеса, деньги от которого направят на выплату пособий по безработице.
«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. Но это все-таки цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах», - заявил Дмитрий Медведев.
Чиновник поручил провести экспертизу данной инициативы, прежде чем принять какое-либо решение на этот счет.
С 1991 по 2001 год в России существовала страховая система помощи безработным гражданам. Пособия нетрудоустроенным гражданам выплачивались по взносам работодателей с зарплат, которые составляли 1−2%. Позже отчисления на пособия были включены в единый социальный налог, существовавший до 2010 года, который потом заменили страховые взносы.
В 2017 году тогдашний глава Минтруда Максим Топилин предлагал установить взнос с каждой зарплаты в размере 1%, однако его предложение «Единая Россия» поддержала только сейчас – на фоне роста безработицы из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.
Новый министр труда Антон Котяков отнесся к этой инициативе с осторожностью, напомнив, что в свое время «налог на безработицу» был отменен с целью снижения административной нагрузки на бизнес.