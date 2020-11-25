ОНФ сообщил о нехватке противовирусных лекарств в большинстве аптек страны
Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил о нехватке противовирусных препаратов во многих российских аптеках. По данным организации, хуже всего ситуация с лекарствами обстоит в Камчатском крае и в Мурманской области
Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил о нехватке противовирусных препаратов во многих российских аптеках. По данным организации, хуже всего ситуация с лекарствами обстоит в Камчатском крае и в Мурманской области.
Активисты ОНФ проверили наличие в аптеках лекарств, содержащих действующие вещества гидроксихлорохин, фавипиравир, умифеновир и рекомбинантный интерферон, которые используются в профилактике и лечении COVID-19.
Проверка показала, что указанных лекарств нет в 66% аптек Мурманской области, в 63% в Камчатском крае и в 58% в Карачево-Черкессии, сообщает РИА Новости.
По данным «фронтовиков», в целом по стране препараты с гидроксихлорохином отсутствуют в 70,1% от всех аптечных пунктов. Препарата для лечения коронавируса «Фавипиравир» нет в наличии в 80,8% аптек.
Ранее глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил президенту Владимиру Путину об отсутствии в большинстве российских аптек лекарств, применяемых для лечения коронавируса. Глава государства в этой связи поручил губернаторам провести тотальную проверку наличия препаратов от COVID-19.