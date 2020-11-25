25 ноября 2020, 12:46
Россияне после первой волны коронавируса досрочно погасили ипотечные кредиты на 524 млрд рублей
Россияне после первой волны коронавируса стали досрочно закрывать ипотечные кредиты. Так, по итогам третьего квартала 2020 года с опережением графика были погашены займы на жилье общим объемом 524,8 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк
Россияне после первой волны коронавируса стали досрочно закрывать ипотечные кредиты. Так, по итогам третьего квартала 2020 года с опережением графика были погашены займы на жилье общим объемом 524,8 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.
В июле-сентябре объем досрочно закрытых ипотечных кредитов превысил аналогичный показатель за тот же период 2019 года на 82,2%. При этом в сравнении со вторым кварталом 2020 года досрочное погашение ипотечных кредитов выросло почти в 1,5 раза.
Также сообщается, что за 10 месяцев текущего года российские банки выдали ипотечные кредиты на 3,25 трлн рублей, что превышает объем займов за 2018 год, считавшийся рекордным (3,01 трлн рублей).