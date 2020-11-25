Журналисты «Проекта» нашли внебрачную дочь президента России
Издание «Проект» посвятило второе свое расследование из серии «Железные маски» неизвестной широкой публике жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которая могла состоять в близких отношениях с Владимиром Путиным и даже родить ему третью дочь
Издание «Проект» посвятило второе свое расследование из серии «Железные маски» неизвестной широкой публике, но очень богатой жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которая могла состоять в близких отношениях с Владимиром Путиным и даже родить ему третью дочь.
По данным издания, Светлана Кривоногих детство и юность провела в коммуналке на Гороховой улице, а в 2000 году внезапно вместе с матерью переехала в собственную квартиру в элитном доме на Каменном острове, где проживают близкие к президенту Владимиру Путину люди.
На момент переезда из коммуналки в самое элитное жилье Петербурга мать Светланы Кривоногих работала маляршей, а сама новоиспеченная собственница недвижимости только закончила университет. Сейчас женщина владеет, по подсчетам «Проекта», имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей.
Источники издания сообщили, что жизнь простой студентки из коммуналки изменилась после знакомства с Владимиром Путиным, а их отношения завершились более 10 лет назад.
«Проект» узнал, что у Светланы Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году. В документов отец Елизаветы Кривоногих не указан, но отчество у нее – Владимировна. Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Журналисты утверждают, что девушка очень похожа на президента России, а компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%. При этом издание не стало публиковать фотографии несовершеннолетней Елизаветы «по этическим соображениям».
Примечательно, что после звонка журналистов Светлане Кривоногих и вопросов о ее знакомстве с президентом, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство фотографий, на которых можно рассмотреть ее лицо.
В расследовании также говорится, что Светлана Кривоногих является совладелицей горнолыжного курорта «Игора» под Санкт-Петербургом, который очень любит Владимир Путин. Там праздновали свою свадьбу дочь главы государства Катерина Тихонова и бизнесмен Кирилл Шамалов.
В списке активов г-жи Кривоногих 75% «Ленинград центра», расположенного в Таврическом саду в Петербурге, квартира на Каменном острове, которую Кривоногих купила в 2004 году у компании, связанной с банком «Россия» друга президента Юрия Ковальчука, и яхта Al’doga.