25 ноября 2020, 11:34
Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусной инфекцией. Его очередной тест на COVID-19 оказался положительным
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусной инфекцией. Его очередной тест на COVID-19 оказался положительным.
Сергей Меликов сообщил, что ушел на самоизоляцию, но продолжит исполнять свои обязанности главы региона в дистанционном формате. Все совещания будут проводиться в онлайн-режиме.
Сергей Меликов стал уже 23-м губернатором, заразившимся коронавирусом.
В республике Дагестан по данным на утро 25 ноября зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 18 439 человек, из которых 910 человек скончались от осложнений.