25 ноября 2020, 11:26
В России могут полностью запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.
Султан Хамзаев считает, что новогодние праздники часто приводят к росту алкогольных отравлений и обращений за скорой медицинской помощью. При этом сейчас российские медики и без того испытывают повышенную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.
В этой связи общественник предлагает властям полностью запретить продажу алкоголя в первые дни января.
В Минпромторге инициативу главы «Трезвой России» пока не прокомментировали.