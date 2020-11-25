25 ноября 2020, 10:58
В России за прошедшие сутки от коронавируса скончалось рекордное число пациентов
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 162 503 человек, из которых выздоровели 1 660 419 человек и 37 538 – скончались
Фото: russian.rt.com
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 162 503 человек, из которых выздоровели 1 660 419 человек и 37 538 – скончались.
Согласно официальной статистике оперштаба, за прошедшие сутки от вызванных COVID-19 осложнений скончались 507 человек. Это рекордный показатель суточной смертности.
В Москве выявили 4 685 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 1 005, в Санкт-Петербурге – 3 421, в Нижегородской области – 457, в Свердловской области – 388, в Ростовской области – 313, в Красноярском крае – 333, в Воронежской области – 321, в Архангельской области – 361.