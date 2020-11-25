Перенесшие коронавирус россияне пожаловались на проблемы с памятью и потерю ощущения времени
Заразившиеся коронавирусом люди после выздоровления могут столкнуться с нарушением когнитивных способностей, а для их восстановления потребуется реабилитация неопределенного срока
Заразившиеся коронавирусом люди после выздоровления могут столкнуться с нарушением когнитивных способностей, а для их восстановления потребуется реабилитация неопределенного срока.
По данным «Российской газеты», у многих переболевших COVID-19 россиян наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Они часто не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем пришли. Некоторые пациенты и вовсе жалуются на потерю ощущения времени, когда целый час проходит для них, как пять минут.
Завотделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины «Евромед», врач-реабилитолог Николай Дихтяренко отметил, что такие последствия болезни могут быть связаны с общей интоксикацией организма, которая в первую очередь отражается на нервной системе. Сколько времени понадобится на то, чтобы постковидные симптомы прошли, неизвестно.
Специалисты рекомендовал пациентам, перенесшим коронавирус, ежедневно гулять по новым маршрутам, учить иностранный язык и стихи, разгадывать головоломки, укреплять мелкую моторику.