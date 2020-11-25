25 ноября 2020, 10:39
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в московском регионе
Центр общественных связей ведомства сообщает, что теракты готовили участники подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракты, которые злоумышленники планировали организовать в Москве и Московской области.
Центр общественных связей ведомства сообщает, что теракты готовили участники подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
В ходе обысков у задержанных было изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Один из участников преступной группировки был задержан силовиками во Владимирской области.