25 ноября 2020, 08:11
В Южно-Сахалинске 8-летний мальчик нанес своему сверстнику четыре ножевых ранения
По данным Следственного комитета, школьники вместе смотрели мультики и играли с планшетном в квартире одного из них. Родителей при этом дома не было. Во время игры товарищи поссорились, а гость схватил нож и нанес им хозяину квартиры четыре удара
В Южно-Сахалинске 8-летний мальчик нанес своему сверстнику четыре ножевых ранения во время ссоры.
По данным Следственного комитета, школьники вместе смотрели мультики и играли с планшетном в квартире одного из них. Родителей при этом дома не было.
Во время игры товарищи поссорились, а гость схватил нож и нанес им хозяину квартиры четыре удара в область грудной клетки.
Пострадавший был доставлен в больницу, ему провели операцию.
В отношении 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.