25 ноября 2020, 08:03
На Кубани суд присяжных оправдал местного жителя, который признался в убийстве ребенка
Девочка пропала без вести в 2016 году, а нашли ее только через четыре года. В январе 2019 года на нескольких зданиях появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка
В Краснодарском крае суд присяжных оправдал 63-летнего местного жителя по делу об убийстве 8-летней девочки, хотя он сам признался в содеянном.
Девочка пропала без вести в 2016 году, а нашли ее только через четыре года. В январе 2019 года на нескольких зданиях появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Следователи обнаружили скелет девочки и задержали по подозрению в убийстве местного жителя.
Мужчина в ходе допросов признался в убийстве. Он рассказал, что девочка несколько раз забегала во двор его дома, а он пытался ее прогнать. Затем он разозлился и несколько раз ударил ребенка молотком по голове, а затем вывез тело в поле.
Тем не менее, коллегия присяжных решила оправдать мужчину. Его освободили в зале суда.