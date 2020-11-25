В Ялте из горбольницы №1 уволилась половина медперсонала из-за отсутствия стимулирующих выплат
В ялтинской городской больнице № 1 половина медсестер терапевтического отделения для лечения коронавирусных пациентов отказались выходить на работу из-за отмены стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19
В ялтинской городской больнице № 1 половина медсестер терапевтического отделения для лечения коронавирусных пациентов отказались выходить на работу из-за отмены стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19.
Издание Readovka со ссылкой на сотрудника больницы сообщает, что в сентябре и октябре 2020 года обещанные президентом стимулирующие выплаты не получил никто из врачей и медперсонала, работающего в «красной зоне».
Сотрудник также сообщил, что главный врач больницы №1 Александр Калинин заявил медикам, что не в курсе, почему они не получили доплаты за работу с коронавирусными пациентами. При этом в беседе с журналистами Калинин заверил, что все деньги были выплачены.
Между тем, издание отмечает, что ялтинские медики не получили не только президентские выплаты, но подарочные чайные наборы от партии «Единая Россия». Администрация учреждения объяснила этот факт тем, что подарков якобы не хватит на всех, поэтому было решено их никому не дарить.