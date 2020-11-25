Москва выделила Приморью 700 млн рублей на ликвидацию последствий ледяного дождя
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Приморскому краю 700 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного дождя
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился выделить Приморскому краю 700 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного дождя.
Первый вице-губернатор региона Вера Щербина сообщила «Интерфаксу», что у Приморья достаточно финансовых ресурсов на ликвидацию последствий, однако имеется необходимость в генераторах и оборудовании для восстановления энергоснабжения.
Напомним, на минувшей неделе на Приморский крае обрушился ледяной шторм, который практически полностью сковал льдом Владивосток и другие города. Более 150 тысяч человек остались без электричества и отопления. В регионе были развернуты пункты временного размещения граждан. По состоянию на 25 ноября, без света остаются 57 тысяч человек, а без тепла - 13,5 тысяч человек.