Оппозиционные депутаты Мосгордумы обнаружили, что за них могут голосовать другие люди
Оппозиционные депутаты Мосгордумы обнаружили, что сотрудники аппарата имеют логины и пароли ко всем аккаунтам, которые используются народными избранниками для голосования. Теперь парламентарии опасаются, что за них могут проголосовать другие люди
Оппозиционные депутаты Мосгордумы обнаружили, что сотрудники аппарата имеют логины и пароли ко всем аккаунтам, которые используются народными избранниками для голосования. Теперь парламентарии опасаются, что в их отсутствие за них могут проголосовать лица, заинтересованные в принятии тех или иных законопроектов.
Депутат от КПРФ Павел Тарасов сообщил, что в ноябре сотрудники аппарата Мосгордумы проводили тестирование системы дистанционного голосования, а после этого он обнаружил, что в системе зарегистрированы все 44 депутата и проходит некое тестовое голосование в день, когда в Мосгордуме не было заседаний. Все аккаунты парламентариев при этом голосовали за.
Павел Тарасов в качестве эксперимента проголосовал против, но его сразу же «выбросило» из собственного аккаунта, а система сообщила, что в его аккаунт вошел другой пользователь. Коммунист считает, что в голосовании участвовали сотрудники аппарата, имеющие доступ к аккаунтам депутатов.
Депутат Екатерина Енгалычева отметила, что во время голосования парламентарии не обязаны включать камеры на рабочих устройствах, поэтому проверить, кто на самом деле участвует в сессии невозможно. Депутат отметила, что это ставит под сомнение легитимность принятых законов, сообщают «Открытые медиа».
Оппозиционные депутаты планируют выступить с инициативой обязать всех коллег участвовать в сессиях только с включенными вебкамерами.