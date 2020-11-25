Штаб Навального в Казани опубликовал расследование о махинациях в медицинских госзакупках в Татарстане
Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о нарушениях при осуществлении государственных закупок в сфере здравоохранения Татарстана. В этом расследовании упоминаются лица, связанные с семьей главы республики
Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о нарушениях при осуществлении государственных закупок в сфере здравоохранения Татарстана. В этом расследовании упоминаются лица, связанные с семьей главы республики.
Борцы с коррупцией выяснили, что тендеры государственной компании «Таттехмедфарм» всегда выигрывают компании «Фарм-Френд», «Медстар», «Медбиофарм», «Биомедфарм» и «Фарм-Бэст».
«Фарм-Френд» принадлежала Венере Гафаровой ее дочерям. После нескольких выигранных тендеров компания закрыла. Остальные фирмы учредила Ляйля Краснова, которая связана с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и сестрой его жены Венерой Гафаровой.
Кроме того, директором «Таттехмедфарма» является муж одной из дочерей Гафаровой Олег Акберов.
Ляйля Краснова также руководит фирмой «Ильино», на которую записана часть недвижимости Миннихановых в поселке с одноименным названием, и фирма Венеры Гафаровой «Град».
В расследовании штаба Навального говорится, что стоимость госконтрактов завышалась, а часть фирм после выигранного тендера либо закрывали, либо переписывали на другого человека.
Борцы с коррупцией обратились в УФАС по Татарстану с требованием проверить все тендеры с участием перечисленных фирм.