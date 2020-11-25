Светлана Тихановская и Оксана Пушкина попали в рейтинг самых влиятельных женщин по версии ВВС
«Би-би-си» составила ежегодный список 100 самых «вдохновляющих и влиятельных» женщин мира. В этот рейтинг среди прочих попали лидер белорусской оппозиции и депутат Госдумы России
«Би-би-си» составила ежегодный список 100 самых «вдохновляющих и влиятельных» женщин мира. В этот рейтинг среди прочих попали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, депутат Госдумы России Оксана Пушкина и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова.
Составители рейтинга отметили, что в него попали женщины, которые «возглавили перемены» и «внесли свой вклад в это неспокойное время».
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попала в рейтинг самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира за то, что возглавила национально-демократическое движение в республике. Из-за давления со стороны властей Тихановская уехала в Литву, но даже «в изгнании» продолжила руководить демократическим движением.
Депутат Оксана Пушкина попала в рейтинг, поскольку стала единственным депутатом Госдумы РФ, которая выступила и публично поддержала журналисток, обвинивших депутата Леонида Слуцкого в домогательствах.
ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова была отмечена за попытки снять табу с женской физиологии, из-за чего власти обвинили ее в распространение порнографии.