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25 ноября 2020, 02:39

Светлана Тихановская и Оксана Пушкина попали в рейтинг самых влиятельных женщин по версии ВВС

«Би-би-си» составила ежегодный список 100 самых «вдохновляющих и влиятельных» женщин мира. В этот рейтинг среди прочих попали лидер белорусской оппозиции и депутат Госдумы России

Светлана Тихановская и Оксана Пушкина попали в рейтинг самых влиятельных женщин по версии ВВС

«Би-би-си» составила ежегодный список 100 самых «вдохновляющих и влиятельных» женщин мира. В этот рейтинг среди прочих попали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, депутат Госдумы России Оксана Пушкина и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова.

Составители рейтинга отметили, что в него попали женщины, которые «возглавили перемены» и «внесли свой вклад в это неспокойное время».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попала в рейтинг самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира за то, что возглавила национально-демократическое движение в республике. Из-за давления со стороны властей Тихановская уехала в Литву, но даже «в изгнании» продолжила руководить демократическим движением.

Депутат Оксана Пушкина попала в рейтинг, поскольку стала единственным депутатом Госдумы РФ, которая выступила и публично поддержала журналисток, обвинивших депутата Леонида Слуцкого в домогательствах.

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова была отмечена за попытки снять табу с женской физиологии, из-за чего власти обвинили ее в распространение порнографии.

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