Власти Подмосковья заказали за 9 млн рублей спецавтомобиль для «обеспечения защиты граждан»
Главное управление региональной безопасности Московской области разместило на портале госзакупок заказ на поставку «автомобиля специального назначения» стоимостью 9 млн рублей
Главное управление региональной безопасности Московской области разместило на портале госзакупок заказ на поставку «автомобиля специального назначения» стоимостью 9 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что автомобиль необходим «для ведения непрерывной работы по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов Московской области, а также мероприятий государственной защиты».
Закупка автомобиля «специального назначения» проводится в рамках программы «Безопасность Подмосковья», сообщают «Открытые медиа».
Заказчик указал марку и модель машины, которую использовали для расчета начальной центы госконтракта. В качестве примера подмосковные чиновники взяли люксовый микроавтобус Mercedes V-класса с двумя пассажирскими сидениями за 7,8 млн рублей. Дополнительно за 1,2 млн рублей потратят на перегородку между водителем и пассажирами, ЖК-панель для видеоконференцсвязи, Wi-Fi-роутер и радиостанцию.