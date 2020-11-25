Мэрия Москвы заказала разработку системы по сбору «цифрового профиля» граждан
Мэрия Москвы заказала разработку системы, которая будет собирать «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах с помощью общественных точек доступа к Wi-Fi
Мэрия Москвы заказала разработку системы, которая будет собирать «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах с помощью общественных точек доступа к Wi-Fi. Соответствующий тендер объявил Департамент информационных технологий Москвы стоимостью 280 млн рублей.
«Цифровой профиль» будет включать в себя сведения о задолженностях и штрафах москвича, а также содержать данные о проездном документе и социальной карте, сообщают «Открытые медиа».
Столичные власти фактически хотят значительно расширить свои возможности для сбора информации о москвичах. Целью доработки является создание инструментов непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы. Это разработка «профилей активности по направлениям деятельности», «выявление трендов», «получение детальной аналитики в различных сферах деятельности пользователей», а также «возможность оперативного реагирования на изменения ситуации в городе».
Власти уточнили, что «цифровой профиль» не будет содержать Ф.И.О. и место рождения пользователя городских сервисов.
Пользователями системы будут сотрудники аппарата мэрии Москвы, которые смогут отбирать и сегментировать данные по группам и категориям граждан, «признакам степени лояльности», типам обращений.
Организация «Роскомсвобода», комментируя тендер ДИТ Москвы, назвала эту разработку «единой системой слежки за москвичами».