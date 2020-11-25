Гимнастка Алина Кабаева зарабатывала в Национальной медиа группе сотни миллионов рублей
В публичный доступ слили базу Федеральной налоговой службы, из которой стало известно о заработках гимнастки и бывшего депутата Госдумы Алины Кабаевой в должности председателя совета директоров Национальной медиа группы
В публичный доступ слили базу Федеральной налоговой службы, из которой стало известно о заработках гимнастки и бывшего депутата Госдумы Алины Кабаевой в должности председателя совета директоров Национальной медиа группы (НМГ).
После ухода из парламента в Национальную медиагруппу Алина Кабаева повысила свой официальный доход в 70 раз. Ее доход только за 2018 год составил 785 млн рублей. Для сравнения, более опытный экс-канцлер Германии Герхард Шредер в должности главы совета директоров «Роснефти» зарабатывает в 10 раз меньше гимнастки, сообщает The Insider со ссылкой на налоговую базу.
При этом официально НМГ не раскрывает зарплаты председателя и членов своего совета директоров.
Национальная медиа группа владеет акциями телеканала РЕН ТВ, газетой «Известия», долями в Пятом Канале и других СМИ. Группа принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука, которого называют другом президента России Владимира Путина. Ранее российские СМИ неоднократно сообщали о том, что Кабаеву и Путина якобы связывают близкие отношения.