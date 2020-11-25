25 ноября 2020, 00:34
Госдеп США ввел санкции против трех российских компаний
США ввели санкции в отношении трех российских организаций. Санкции связаны с действующим запретом на передачу Ирану, Сирии и Северной Корее технологий по созданию ядерного и химического оружия
Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении трех российских организаций. Санкции связаны с действующим запретом на передачу Ирану, Сирии и Северной Корее технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также любых средств их доставки.
В официальном сообщении Госдепа говорится, что под ограничения попали компании «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерние структуры. Американским госучреждениям отныне запрещено вести дела с указанными организациями.
Ранее власти США ввели аналогичные санкции в отношении строительной компании «Мокран» из Санкт-Петербурга и северокорейской «Генеральной торговой компании "Чхолсан"», филиал которой расположен в Москве.