Власти Подмосковья не исключили ослабления антикоронавирусных мер на Новый год
Власти Московской области заявили, что не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения до Нового года. Более того, руководство региона задумало ослабить действующие ограничения
Власти Московской области заявили, что не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения до Нового года. Более того, руководство региона задумало ослабить действующие ограничения.
«Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них (ограничений) снять», - заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Подмосковья выразил мнение, что ослабить карантинные ограничения к новогодним праздникам можно будет за счет скорого начала вакцинации населения от коронавируса.
Напомним, что ранее власти региона сообщили об отмене традиционных народных гуляний в новогодние и рождественские каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Также был введен запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий и закрыт вход в музеи, музеи-заповедники, дворцово-парковые музеи.