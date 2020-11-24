24 ноября 2020, 18:10
Петербуржец, захвативший в заложники шестерых детей, сдался полиции
Житель Санкт-Петербурга, захвативший в заложники своих детей, добровольно сдался полиции. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина сам вышел из квартиры, в которой забаррикадировался
Фото: Газета.ру
Житель Санкт-Петербурга, захвативший в заложники своих детей, добровольно сдался полиции. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина сам вышел из квартиры, в которой забаррикадировался.
Захваченные в заложники дети не пострадали. Однако их все равно направили в больницу для обследования, сообщает ТАСС.
Петербуржец заподозрил жену в измене, выгнал ее, после чего заперся в квартире с шестью их совместными детьми в возрасте от 2 до 15 лет. Затем мужчина уложил одного из сыновей на подоконник и приставил к его шее нож, требуя силовиков и очевидцев происшествия разойтись.
В ходе переговоров с полицией захватчик также потребовал пустить в квартиру супругу, согласившись обменять на нее детей.