Госдума отклонила два законопроекта об индексации пособий по безработице
Госдума РФ на заседании 24 ноября отклонила законопроекты о ежегодной индексации пособий по безработице и увеличении размера пособия для нетрудоустроенных граждан. Эти документы были внесены в нижнюю палату парламента депутатами из «Справедливой России»
Госдума РФ на заседании 24 ноября отклонила законопроекты о ежегодной индексации пособий по безработице и увеличении размера пособия для нетрудоустроенных граждан. Эти документы были внесены в нижнюю палату парламента депутатами из «Справедливой России».
Первый законопроект предусматривал ежегодную индексацию размера минимальной и максимальной величин пособия по безработице на величину не менее прогнозируемого уровня инфляции. При этом профильный комитет по труду и соцполитике рекомендовал депутатам отклонить данный законопроект, поскольку нормы действующего законодательства РФ исключает индексацию пособий по безработице.
Второй законопроект предлагал увеличить размер пособия по безработице для граждан, чей размер среднедушевого дохода не достигает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте России. Этот документ также был отклонен.