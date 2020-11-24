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Общество
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Санкт-Петербург
24 ноября 2020, 17:11

Власти Петербурга из-за коронавируса закроют метрополитен в новогоднюю ночь

Руководитель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь на Рождество (с 6 на 7 января) при проведении ночных праздничных богослужений

Власти Петербурга из-за коронавируса закроют метрополитен в новогоднюю ночь
Фото: metronews.ru

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь городской метрополитен будет закрыт. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Руководитель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь на Рождество (с 6 на 7 января) при проведении ночных праздничных богослужений.

С 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен в отличие от прошлых лет работать не будет в рамках антикоронавирусных ограничений, сообщает «Фонтанка».

Отметим, что обычно в новогодние праздники петербургское метро работает с часу ночи до пяти утра.

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