Власти Петербурга из-за коронавируса закроют метрополитен в новогоднюю ночь
Руководитель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь на Рождество (с 6 на 7 января) при проведении ночных праздничных богослужений
Фото: metronews.ru
Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь городской метрополитен будет закрыт. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.
Руководитель комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь на Рождество (с 6 на 7 января) при проведении ночных праздничных богослужений.
С 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен в отличие от прошлых лет работать не будет в рамках антикоронавирусных ограничений, сообщает «Фонтанка».
Отметим, что обычно в новогодние праздники петербургское метро работает с часу ночи до пяти утра.