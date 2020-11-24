Борцы с коррупцией рассказали об охотугодьях главы ВТБ на территории памятника природы
По данным борцов с коррупцией, в собственности и в аренде у банкира находится более 130 тысяч гектаров, из которых 120 тысяч гектаров располагаются в Переславском районе – это почти треть площади всего района
Штаб Алексея Навального в Ярославе опубликовал расследование об охотничьих угодьях главы государственного банка ВТБ Андрея Костина в Ярославской области.
По данным борцов с коррупцией, в собственности и в аренде у банкира находится более 130 тысяч гектаров, из которых 120 тысяч гектаров располагаются в Переславском районе – это почти треть площади всего района.
Часть угодий Андрея Костина в нарушение закона находятся на территории памятника природы – в заповедных лесах на берегу Кубринского водохранилища. Эта территория является особо охраняемой в 1993 года.
По данным штаба, примерно 10 лет назад охотничье хозяйство на берегу Кубринского водохранилища выкупили у государства миллиардеры Петр Авен и Владимир Лисин. В 2014 году основные активы перешли госбанкиру Андрею Костину и семье генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина.
Сейчас доступ «простых смертных» к водохранилищу нет, так как территория вокруг него была огорожена высокими заборами. Зато для комфорта высокопоставленных гостей там была построена вертолетная площадка.
Земля под охотхозяйством оформлена на две компании «Коста» и «Муфлон». Первая принадлежит Андрею Костину и дочери генерала ФСБ Шекина – дизайнеру и владельцу экипировщика олимпийской сборной Za Sport Анастасии Задориной. Вторая компания полностью принадлежит главе ВТБ.
Один из земельных участков площадью 1,4 гектара компания «Муфлон» выкупила у государства в феврале 2020 года. Согласно снимкам со спутника, на этом участке есть несколько больших домов, хозпостройки и причал. При этом в базе Росреестра числится только 22-метровый сарай. «И так по всей территории базы - на учет поставили лишь несколько маленьких строений и больше ничего», - говорится в расследовании. Это позволяет собственникам экономить значительные средства на налогах.
Оппозиционеры также отмечают, что сейчас власти Ярославской области объединяют город Переславль и Переславский район в единый округ. В этой связи готовится новый Генплан, в проекте которого по заявлению собственника изменили границы памятника природы. Так, три огромных участка планируют перевести из особо охраняемой территории в состав деревни Ширяйка. Это в свою очередь позволит собственнику вести на бывшей особо охраняемой территории строительство. Пока же на этой земле охота и рыбалка разрешены без капитальных строений.
Между тем, российский закон гласит, что земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться только в федеральной собственности, собственности регионов или муниципалитетов. Физические и юридические лица заповедной землей владеть не имеют права. В состав населенных пунктов такую землю переводить тоже запрещено.
«Приближенные к Путину почему-то привыкли считать себя элитой. Дворцы, яхты и комфортный уединённый отдых — их главные ценности. Вот и Андрей Костин, глава второго банка в стране, хочет внаглую присвоить себе территорию памятника природы, чтобы охотиться и рыбачить там», - говорится в расследовании штаба Навального.