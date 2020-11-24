24 ноября 2020, 15:41
В Москве внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Есть погибшие
В Щукинском районе Москвы на улице Маршала Бирюзова внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб
Фото: ТАСС
В Щукинском районе Москвы на улице Маршала Бирюзова внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.
Агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника экстренных служб города сообщает, что внедорожник столкнулся с другим автомобилем, после чего вылетел на тротуар, на котором находились люди.
В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП один человек скончался, еще два пешехода получили травмы. Один из пострадавших - ребенок.