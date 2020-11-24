24 ноября 2020, 15:27
В Минздраве предупредили о росте смертности от других болезней во время пандемии COVID-19
Чиновник заявил, что смертность может значительно вырасти из-за того, что россияне с хроническими заболеваниями во время пандемии COVID-19 стали реже обращаться за медицинской помощью
Замглавы Минздрава России Олег Гриднев предупредил об избыточной смертности граждан от различных болезней во время пандемии коронавируса.
Чиновник заявил, что смертность может значительно вырасти из-за того, что россияне с хроническими заболеваниями во время пандемии COVID-19 стали реже обращаться за медицинской помощью.
Кроме того, из-за карантинных ограничений у россиян может ухудшиться психическое здоровье.
Напомним, по данным на утро 24 ноября, в России было выявлено 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений за прошедшие сутки скончались более 460 человек.