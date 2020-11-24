24 ноября 2020, 14:55
Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие ФСБ в расследовании отравления Алексея Навального
Лефортовский райсуд Москвы не стал рассматривать жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие ФСБ, которая отказалась возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального
Лефортовский райсуд Москвы не стал рассматривать жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие ФСБ, которая отказалась возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.
Представитель суда заявил «МБХ медиа», что не может разглашать причины возврата жалобы на бездействие ФСБ.
Ранее следственное управление Федеральной службы безопасности России отказал ФБК в проведении проверки по факту использования химического оружия при отравлении Алексея Навального. Дело возбуждать в ведомстве также отказались, заявив, что для этого «нет оснований».
Напомним, что по данным военных вирусологов Германии Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Этот боевой газ запрещен к изготовлению.