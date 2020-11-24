В Петербурге вооруженный топором мужчина захватил в заложники своих детей
В Санкт-Петербурге в районе Колпино вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире. 42-летний хозяин квартиры большую часть жизни проработал охранником, поэтому при себе у него может быть огнестрельное оружие
В Санкт-Петербурге в районе Колпино вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире.
Издание «Фонтанка» сообщает, что 42-летний хозяин квартиры большую часть жизни проработал охранником, поэтому при себе у него может быть огнестрельное оружие.
Захватчик заявил, что «убьет всех», если выдвинутые им требования не будут выполнены. Что именно требует злоумышленник, не уточняется.
Telegram-канала Life Shot в свою очередь сообщает, что захватчик обещает освободить детей, если к нему пустят жену. РБК уточняет, что мужчина захватил в заложники собственных детей.