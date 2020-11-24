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24 ноября 2020, 13:59

«Проект» опубликовал расследование о бизнесе «близкой подруги главы Росгвардии»

Журналисты выяснили, что несколько лет назад Виктор Золотов был связан с деловыми отношениями с бизнесменом и телепродюсером Романом Цеповым, который считался легендой «бандитского Петербурга»

«Проект» опубликовал расследование о бизнесе «близкой подруги главы Росгвардии»

Издание «Проект» опубликовало расследование о бизнесе близкой подруги главы Росгвардии Виктора Золотова, связанном с государственнми структурами.

Журналисты выяснили, что несколько лет назад Виктор Золотов был связан с деловыми отношениями с бизнесменом и телепродюсером Романом Цеповым, который считался легендой «бандитского Петербурга».

Сейчас с руководством бизнеса, принадлежавшего Цепову, связана близкая подруга главы Росгвардии Дина Цилевич, у которой в 2004 году родился сын с отчеством Викторович.

Ранее сам Виктор Золотов в беседе с журналистами упоминал, что занимался бизнесом, но не уточнил, каким именно. «Проект» предполагает, что речь идет об охранной фирме «Балтик Эскорт», основанной Романом Цеповым. Последнего Золотов на его похоронах в 2004 году назвал своим другом.

Романа Цепова журналисты называют человеком, близким и к силовикам и к криминалу. В 1994 году его обвинили в участии в вооруженном нападении на офис частной фирмы недалеко от Мариинского театра в Петербурге, но вскоре дело против него закрыли. Возможно, это связано с его связями с чиновниками.

Также выяснилось, что когда Владимир Путин занимал должность вице-мэра Санкт-Петербурга, его охраной занималась фирма «Балтик-Эскорт». Виктор Золотов в то время был приставленным к мэрии северной столицы офицером Главного управления охраны (будущая Федеральная служба охраны, ФСО) и занимался охраной тогдашнего мэра города Анатолия Собчака.

После переезда Владимира Путина в Москву, Виктор Золотов, по информации источников «Проекта», мог работать у Романа Цепова в «Балтик Эскорте» и даже быть совладельцем фирмы. Однако формально к охранной фирме будущий глава Росгвардии отношения не имел.

После назначения Золотова начальников Службы безопасности президента и смерти Цепова основным собственником «Балтик Эскорта» стал одноклассник бизнесмена Александр Коханов. Сейчас «Балтик-Эскорт» продолжает оказывать охранные услуги, а с 2012 года компания получила от государства контракты на 2 млрд рублей. «Балтик Эскорт» и сейчас считается близкой к силовикам фирмой, и в особенности – к Росгвардии Виктора Золотова.

«Проект» со ссылкой на источники сообщает, что новый владелец охранной фирмы Александр Крханов приходит к чиновникам и силовикам обсуждать госконтракты с некой Диной Цилевич. Эту даму источники называют близкой подругой Золотова. Ей принадлежат помещения на набережной Фонтанки в Петербурге, где сейчас расположилась штаб-квартира «Балтик-Эскорта».

«Проект» сообщает, что несколько лет назад Цилевич родила сына. Имя отца в документах не указано, но отчество у ребенка Викторович. Сама женщина заявила, что с Золотовым вообще не знакома, а к «Балтик-Эскорту» не имеет никакого отношения.

В расследовании также сообщается, что с 2002-го по 2009 год Дина Цилевич стала владелицей недвижимости в Петербурге, стоимость которой превышает 400 млн рублей.

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