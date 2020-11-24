В ВОЗ сообщили, что в Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе каждые 17 секунд от коронавирусной инфекции умирает один человек. В организации заявили, что для снижения смертности необходимо следовать рекомендациям
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе каждые 17 секунд от коронавирусной инфекции умирает один человек. В организации заявили, что для снижения смертности необходимо следовать рекомендациям, бороться с дезинформацией и COVID-диссидентами.
По данным ВОЗ, за последние две недели смертность от COVID-19 во всем мире выросла на 18%. Директор европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тысячи новых случаев смерти от COVID-19. «Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», - отметил г-н Клюге.
Одновременно с этим представитель ВОЗ заявил, что введение общего карантина является «последний средством», поскольку его сопутствующий ущерб «весьма значителен», сообщает РБК.
Согласно последним данным ВОЗ, за последние сутки в мире было зарегистрировано 542,7 тысячи заразившихся коронавирусом, а скончались от осложнений 7,8 тысячи человек. Общее число случаев заражения COVID-19 превысило 59 миллионов.