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24 ноября 2020, 12:59

В Башкирии в крови сбитого машиной «Почты России» школьника нашли алкоголь

В России возбуждено еще одного уголовное дело о попавшем в ДТП «пьяном мальчике». Авария произошла еще в июле, но подробности дела стали известны только сейчас

В Башкирии в крови сбитого машиной «Почты России» школьника нашли алкоголь
Фото: Ufa1.ru

В России возбуждено еще одного уголовное дело о попавшем в ДТП «пьяном мальчике». Авария произошла еще в июле, но подробности дела стали известны только сейчас.

В Мишкинском районе Башкирии автомобиль УАЗ, принадлежащий «Почте России», столкнулся с 9-летним мальчиком на велосипеде. Ребенок в результате столкновения получил тяжелые травмы. Водитель служебной машины доставил ребенка до больницы, где его в срочном порядке госпитализировали

Позже в ГУ МВД по Башкирии сообщили, чтосогласно результатам медосвидетельствования, водитель УАЗа был трезв, а в крови ребенка нашли алкоголь.

В региональном Минздраве сообщили РИА Новости, что в крови пострадавшего школьника выявили 0,33 промилле. Чиновники предположили, что алкоголь мог попасть в кровь через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. При этом в ведомстве подчеркнули, что сам анализ был проведен верно.

Напомним, в 2017 году в подмосковной Балашихе женщина-водитель во дворе жилого дома насмерть сбила 6-летнего мальчика. Местная полиция закрыла дело в отношении автомобилистке, сообщив родителям погибшего ребенка, что тот «был пьян». В его крови эксперт обнаружил 2,7 промилле алкоголя. Родители мальчика обратились за помощью к журналистам, после чего эта история получила широкий общественный резонанс. После долгих разбирательств было установлено, что эксперт допустил нарушения при проведении экспертизы. Женщину-водителя признали виновной и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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