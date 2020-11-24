РПЦ предложила предоставить врачам право отказаться от проведения абортов пациенткам
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил предоставить российским врачам право на отказ в проведении операции по прерыванию беременности «по религиозным убеждениям»
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил предоставить российским врачам право на отказ в проведении операции по прерыванию беременности «по религиозным убеждениям».
В своем телеграм-канале представитель Русской православной церкви написал, что врачи, которые по своим религиозным воззрениям или внутренним убеждениям не желают совершать аборты, должны иметь возможность отказаться от их проведения.
Василий Легойда также заявил, что патриарх Кирилл неоднократно призывал вывести аборты из системы ОМС.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил создать специальные учреждения для проведения операций по прерыванию беременности. Так называемые абортарии должны входить в структуру ФСИН, а не систему здравоохранения, которая людей должна спасать, а не убивать.
В РПЦ данную инициативу поддержали.