24 ноября 2020, 12:00
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется после Нового года
Глава федерального оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 заявила, что на сегодняшний день более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» уже выпущены в оборот
В России массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начнется после Нового года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Глава федерального оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 заявила, что на сегодняшний день более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» уже выпущены в оборот. До конца текущего года планируется произвести более двух миллионов доз «спутника», сообщает РИА Новости.
Татьяна Голикова в очередной раз подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют начать вакцинацию горожан от коронавируса в декабре 2020 года.