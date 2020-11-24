Силовики проводят обыски у последователей «Свидетелей Иеговы» в 20 регионах
По версии силовиков, с июня 2019 года группа лиц, заведомо зная о решении Верховного суд РФ признать «Свидетелей Иеговы» запрещенной организацией, создала ее филиал на северо-востоке Москвы
Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии проводят обыски у членов Управленческого центра Свидетелей Иеговы (организация запрещена в России) в Москве и еще 20 регионах страны. Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту организации деятельности экстремистского сообщества
По версии силовиков, с июня 2019 года группа лиц, заведомо зная о решении Верховного суд РФ признать «Свидетелей Иеговы» запрещенной организацией, создала ее филиал на северо-востоке Москвы.
Участники организации проводили конспиративные сборы в одной из квартир в доме на улице Челюскинской. Там последователи «Свидетелей Иеговы» изучали религиозную литературу и сведения, пропагандирующих учение этой организации.
Также следствие считает, что участники московского подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещенном религиозном движении.