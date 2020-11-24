В Госдуме раскритиковали инициативу с выдачей «ковидных паспортов» после вакцинации
Российские депутаты раскритиковали инициативу британских властей по введению «ковидных паспортов». Речь идет о специальном документе, который планируется выдавать гражданам страны после вакцинации от COVID-19
Российские депутаты раскритиковали инициативу британских властей по введению «ковидных паспортов». Речь идет о специальном документе, который планируется выдавать гражданам страны после вакцинации от COVID-19. Предполагается, что у обладателей «ковидных паспортов» будет больше возможностей для передвижения.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил агентству «Москва», что российские власти выступают против такой инициативы, поскольку она является «абсурдной» с точки зрения медицины.
Депутат пояснил, что организм людей по-разному реагирует на вакцину. У кого-то выработается много антител на долгое время, у кого-то никаких антител не появится. Поэтому наличие «ковидного паспорта» не гарантирует того, что его обладатель снова не заболеет и не заразит других.
Заменой такого документа, по словам Петрова, может быть только справка о наличии антител к коронавирусной инфекции.