Треть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов из-за пандемии
Около 33% российских компаний заявили, что полностью откажутся от корпоративного празднования Нового года в связи с пандемией коронавируса. Еще 29,5% предприятий проведут корпоратив в онлайн-формате
Около 33% российских компаний заявили, что полностью откажутся от корпоративного празднования Нового года в связи с пандемией коронавируса. Еще 29,5% предприятий проведут корпоратив в онлайн-формате.
Руководство 20% российских компаний пока не приняло окончательного решения о судьбе новогодних корпоративов, а все остальные отметят Новый год в офисе или ресторане, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на результаты опроса сервиса по доставке еды Catery среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности.
40% компаний также сообщили, что из-за последствий весенних карантинных ограничений у них нет денег на проведение новогодних вечеринок. 60% предприятий сократили объем расходов на корпоративы. Только 7% компаний готовы потратить около 500 тысяч рублей на новогоднее мероприятие.
Отметим, что в связи со второй волной коронавируса власти некоторых регионов официально запретили проводить новогодние корпоративы на предприятиях.