24 ноября 2020, 10:55
В России за стуки выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 2 138 828 человек. За прошедшие сутки в стране COVID-19 был выявлен у 24 326 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 2 138 828 человек. За прошедшие сутки в стране COVID-19 был выявлен у 24 326 человек.
В федеральном оперативном штабе сообщают, что в результате осложнений скончался 491 человек. Всего от новой инфекции умерло уже более 37 тысяч человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 5 838 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 970, в Петербурге – 3 179, в Нижегородской области – 443, в Свердловской области – 384, в Ростовской области – 309, в Красноярском крае – 336, в Воронежской области – 318, в Архангельской области – 351. Эти регионы сейчас являются лидерами по суточному приросту заболевших.