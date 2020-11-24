24 ноября 2020, 10:48
В Стерлитамаке на заводе боеприпасов в результате взрыва погиб рабочий
В башкирском Стерлитамаке на оборонном заводе «Авангард» погиб рабочий. Еще два человека пострадали. У одного из пострадавших ожоговый шок третьей степени, а второму назначено амбулаторное лечение
Фото: yarhpp.ru
В башкирском Стерлитамаке на оборонном заводе «Авангард» погиб рабочий. Еще два человека пострадали.
В башкирском Минздраве «Комсомольской правде» сообщили, что у одного из пострадавших ожоговый шок третьей степени, а второму назначено амбулаторное лечение.
Согласно предварительным данным, в одном из цехов завода боеприпасов произошел врыв пороха.
В соответствии с Трудовым кодексом, предприятие должно в течение суток уведомить о несчастном случае соответствующие службы и органы.