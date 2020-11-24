Самарских налоговиков подозревают в создании крупной преступной группы по уходу от налогов
Следственный комитет по Самарской области расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях. В преступную группу входили сотрудники Налоговой службы, а их клиентами были подрядчики госкомпаний
Следственный комитет по Самарской области расследует деятельность преступной группы из Тольятти, которая специализировалась на налоговых махинациях. В преступную группу входили сотрудники Налоговой службы, а их клиентами были подрядчики государственных корпораций и крупных компаний.
В СКР сообщили, что бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также работники силовых ведомств создали одну из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Помощью преступной группы по уходу от налогов пользовались подрядчики крупных компаний из разных регионов и госкорпораций. По данным РБК, в этом списке есть подрядчики «Роскосмоса» (в частности, ООО «Галика-Мет») и «Московского метрополитена» (ООО «Возрождение Петербурга»).
В рамках расследования силовики провели обыски в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области, в компаниях, предоставляющих юруслуги по уходу от налогов, а также по месту жительства экс-сотрудников налоговой. Предварительный ущерб от деятельности преступной группы налоговиков оценивается в 4,4 млрд рублей.
Преступники помогали бизнесменам уходить от налогов с помощью «бумажного НДС». Это схема, при которой компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. В реальности фирма может не оплачивать товары или услуги, однако мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и снижая итоговую сумму налога к уплате.
В реальности оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по итогам срока исковой давности, сообщает РБК.
По данным следствия, преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис». Связанные с ней фирмы (всего задействовано 430 юрлиц) образуют площадку по махинациям с НДС. Эта компания упоминается в обращении сотрудников МИ ФНС № 2 по Самарской области к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, в котором они сообщают о коррупции в рядах руководства инспекции.